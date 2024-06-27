MP: расширение конфликта на Украине грозит Польше гибелью

Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши грозит полным уничтожением польской государственности, считает обозреватель газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
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