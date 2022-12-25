Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Факел» против «Зенита»: новоуренгойцев ждёт горячий «Финал четырех» Кубка России по волейболу

«Факел» против «Зенита»: новоуренгойцев ждёт горячий «Финал четырех» Кубка России по волейболу

Ямальцы выбили из борьбы новосибирский «Локомотив», разгромив его всухую вчера. Ждать ли сенсации сегодня? Сегодня в Новом Уренгое завершаются игры в рамках турнира «БЕТСИТИ Финал Кубка России» памяти Константина Ревы, впервые состоявшиеся на Ямале.

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