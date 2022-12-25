«Факел» против «Зенита»: новоуренгойцев ждёт горячий «Финал четырех» Кубка России по волейболу

Ямальцы выбили из борьбы новосибирский «Локомотив», разгромив его всухую вчера. Ждать ли сенсации сегодня? Сегодня в Новом Уренгое завершаются игры в рамках турнира «БЕТСИТИ Финал Кубка России» памяти Константина Ревы, впервые состоявшиеся на Ямале.