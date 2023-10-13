Какая машина лучше для женщины

В современном мире женщины все чаще становятся водителями автомобилей. И при выборе авто возникает вполне закономерный вопрос: какая из имеющихся на рынке моделей подойдет именно женщине? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов и требует внимательного изучения.