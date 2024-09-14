«Пару неудач Ферстаппена, и всё перевернётся». Кристиана Хорнер опасается Норриса

«Пару неудач Ферстаппена, и всё перевернётся». Кристиана Хорнер опасается НоррисаRed Bull Content Pool Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признал, что его подопечные могут проиграть титул в сезоне-2024.
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