«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

Нина

Вот чем обернулась "Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом..." Хотели вернуть с добром, а оказалось, что запустили "мину замедленного действия", ни благодарности, ни элементарной совести, одно лишь зло. Программу отменить, авторов этой программы пора привлечь к уголовной ответственности за госизмену и нанесения экономического ущерба стране и народу.