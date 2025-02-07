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«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

«Русского выгоняют из России»: Имя в паспорте всё расставило по своим местам

Русские правила В Екатеринбурге разыгрывается очередная драма с депортацией из России русского.

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Комментарии
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Нина
Вот чем обернулась &quot;Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом...&quot; Хотели вернуть с добром, а оказалось, что запустили &quot;мину замедленного действия&quot;, ни благодарности, ни элементарной совести, одно лишь зло. Программу отменить, авторов этой программы пора привлечь к уголовной ответственности за госизмену и нанесения экономического ущерба стране и народу.
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10 час.
Иван Ураганов
Налогов не платил,в пенсионный фонд отчислений не делал нечего в России делать.
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Кто  виноват, что Умед сам себя &quot;перемудрил&quot;, не пожелав всё вовремя оформить? Суд свё правильно решил... Нечего теперь под дурака косить.
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5 час.
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