Многоквартирный дом-памятник начала XIX века отреставрируют в Калуге

В центре Калуги планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения начала XIX векаВ центре Калуги планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения начала XIX века Как сообщили в управлении по охране культурного наследия Калужской области, к ним поступила проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом учителей гимназии", который находится на улице Луначарского.
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