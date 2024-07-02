Многоквартирный дом-памятник начала XIX века отреставрируют в Калуге

В центре Калуги планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения начала XIX векаВ центре Калуги планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения начала XIX века Как сообщили в управлении по охране культурного наследия Калужской области, к ним поступила проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом учителей гимназии", который находится на улице Луначарского.