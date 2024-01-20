Лидеры стран Евросоюза создали своеобразную группу против Орбана

Депутат Европейского парламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар рассказал, что ряд европейских лидеров выступает категорически против кандидатуры венгерского премьер-министра Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на случай досрочной отставки нынешнего президента Шарля Мишеля.
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