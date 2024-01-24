Крохотные черные дыры могут изменить орбиту нашей планеты

Но волноваться пока не стоит. Новое исследование предполагает, что некоторые из древнейших черных дыр во Вселенной регулярно (примерно раз в десятилетие) заглядывают в наши «космические окрестности», пролетая мимо.
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