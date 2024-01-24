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Крохотные черные дыры могут изменить орбиту нашей планеты

Крохотные черные дыры могут изменить орбиту нашей планеты

Но волноваться пока не стоит. Новое исследование предполагает, что некоторые из древнейших черных дыр во Вселенной регулярно (примерно раз в десятилетие) заглядывают в наши «космические окрестности», пролетая мимо.

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