Врачи Ногайской ЦРБ помогли раненому участнику СВО

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают врачей из Ногайской Центральной районной больницы (ЦРБ), которые неоднократно спасали жизни военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
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