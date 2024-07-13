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Врачи Ногайской ЦРБ помогли раненому участнику СВО

Врачи Ногайской ЦРБ помогли раненому участнику СВО

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают врачей из Ногайской Центральной районной больницы (ЦРБ), которые неоднократно спасали жизни военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

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