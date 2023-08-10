Ванилла SU

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Рассказываем, какие тенденции из СССР никогда больше не будут в моде — даже не пробуйте их повторять.

Рассказываем, какие тенденции из СССР никогда больше не будут в моде — даже не пробуйте их повторять.

﻿﻿Кадр из фильма "Служебный роман»Модные тенденции из СССР стали одними из самых важных в мире. Например, Хейли Бибер носит рыбные босоножки и лоферы исключительно с белыми носками, тогда как другие стильные девушки повязывают на голову шелковые платки, поверх рубашек надевают жилетки, выбирают стеганые куртки, сумки для покупок и ушанки.

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