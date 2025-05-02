Минобороны РФ: расчеты БПЛА «Запада» ликвидировали технику ВСУ в Харьковской области

Также была уничтожена живая сила противника Операторы боевых беспилотников штурмового подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали бронетехнику и живую силу украинской армии на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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