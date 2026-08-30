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Тверской каноист взял серебро на чемпионате мира в Польше

Тверской каноист взял серебро на чемпионате мира в Польше

Тверской каноист Матвей Арсенов взял серебро на чемпионате мира в Польше — в составе экипажа каноэ-четвёрки он завоевал второе место на дистанции 500 метров.

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