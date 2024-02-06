В России такой понравится всем, кому за 50: в Китае придумали самый милый запрет

Старшее поколение точно оценит.Конфликт отцов и детей существовал всегда. Еще философы древности сетовали на то, что нравы нынешней молодежи оставляют желать лучшего, а золотое время благочестия давным-давно прошло.
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