Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Никарагуа объявила о выходе из Совета ООН по правам человека

Никарагуа объявила о выходе из Совета ООН по правам человека

МИД Никарагуа заявил о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Согласно заявлению министра иностранных дел Вальдрака Джентске, это решение вызвано отсутствием уважения к суверенитету республики со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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