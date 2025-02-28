Никарагуа объявила о выходе из Совета ООН по правам человека

МИД Никарагуа заявил о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Согласно заявлению министра иностранных дел Вальдрака Джентске, это решение вызвано отсутствием уважения к суверенитету республики со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.