Россия готова к санкциям, уже знает, как минимизировать их последствия

Россия уже привыкла к санкциям и знает, как при необходимости снизить последствия новых ограничений, которые могут быть введены европейскими государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии