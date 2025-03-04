Завершилось мероприятие приятным сюрпризом: каждая женщина получила в подарок небольшой презент и весенние цветы.
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Завершилось мероприятие приятным сюрпризом: каждая женщина получила в подарок небольшой презент и весенние цветы.