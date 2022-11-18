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«Колорадо» обыграл «Каролину» (3:2 ОТ), нанеся 15 бросков в створ против 48. Францоуз сделал 46 сэйвов

«Колорадо» обыграл «Каролину» (3:2 ОТ), нанеся 15 бросков в створ против 48. Обладатель Кубка Стэнли добился гостевой победы над «Харрикейнс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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