Семья волонтёров отправила бойцам 13 600 банок домашней еды

Помощь бойцам для Людмилы Шубиной и её мужа началась с малого: когда-то они просто сушили сухари. Со временем к этому делу присоединились соседи и знакомые, которые стали привозить овощи со своих участков.
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