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Царьград

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Ислам Махачев побил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд

Ислам Махачев побил рекорд UFC, одержав 17-ю победу подряд

В ночь на 16 августа русский чемпион UFC Ислам Махачев защитил титул, победив ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей, и обновил рекорд UFC, достигнув 17 побед подряд.

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