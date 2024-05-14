НЕ БЫВАТЬ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ШОЙГУ «МАРШАЛОМ ПОБЕДЫ»!

А говорят нет никакой "Машины Времени" Из рубрики «забавные сходства» (таки да, ага, сходства.) Блогеры, военкоры и СМИ От ТГ-канала "Рыбарь" Ну что ж, в России новый министр обороны — Белоусов Андрей Рэмович.