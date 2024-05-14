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НЕ БЫВАТЬ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ШОЙГУ «МАРШАЛОМ ПОБЕДЫ»!

НЕ БЫВАТЬ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ШОЙГУ «МАРШАЛОМ ПОБЕДЫ»!

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Комментарии
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Таша Буянова
Пригожина вспомните когда он оружие просил,много в армии еще коррупции.
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2 час.
Ингерман Ланская
он плохо кончил...
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2 час.
Александр Николаевич
Случайно был проездом на поезде(24.06.23) в Ростове, когда их колонны ВЗЯЛИ его (вместе с Генштабом наших войск). ВСЕ на нервах, а был &quot;ПШИК&quot;!!!
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2 час.

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