А говорят нет никакой "Машины Времени" Из рубрики «забавные сходства» (таки да, ага, сходства.) Блогеры, военкоры и СМИ От ТГ-канала "Рыбарь" Ну что ж, в России новый министр обороны — Белоусов Андрей Рэмович.
НЕ БЫВАТЬ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ШОЙГУ «МАРШАЛОМ ПОБЕДЫ»!
Комментарии
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Таша Буянова
Пригожина вспомните когда он оружие просил,много в армии еще коррупции.
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2 час.
Ингерман Ланская
он плохо кончил...
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2 час.
Александр Николаевич
Случайно был проездом на поезде(24.06.23) в Ростове, когда их колонны ВЗЯЛИ его (вместе с Генштабом наших войск). ВСЕ на нервах, а был "ПШИК"!!!
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2 час.
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