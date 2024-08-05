Триатлонистка из Бельгии заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене

Олимпийские игры спортсменка закончила без медалей, но с инфекцией.Клэр Мишель, выступающая в соревнованиях по триатлону от бельгийской сборной, была госпитализирована после участия в состязаниях, которые проходили в реке Сене.
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