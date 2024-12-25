Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

А Россия тут при чём? Чиновники отлично организованы, считают, что их на кормление посадили.

Чиновников с насиженных мест так просто не сдвинуть.Будут упираться всеми способами. А у них этих способов много.

Nikolia Vovchenko

Ну надо же...Ай да автор,ай да с..н сын...А,наверное,ведь так ему хотелось написать что то о тех событиях,да видно "увидел"какие включились к этому"силы",вот и струсил ...Потому и статья такая:начал"во здравие" ,а окончил"за упокой"нынешнему герою.Потому и не удивительно,что "наш"автор так закончил статью