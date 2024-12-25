Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

Русский Колоколъ Никита Горелов стал градоначальником в депрессивном кировском городке и всего за два месяца перевернул жизнь тут, приобретя могущественных врагов.

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Комментарии
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Владимир Морж
А Россия тут при чём? Чиновники отлично организованы, считают, что их на кормление посадили.
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4 час.
Анатолий Зотов
Чиновников с насиженных мест так просто не сдвинуть.Будут упираться всеми способами. А у них этих способов много.
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Ну надо же...Ай да автор,ай да с..н сын...А,наверное,ведь так ему хотелось написать что то о тех событиях,да видно &quot;увидел&quot;какие включились к этому&quot;силы&quot;,вот и струсил ...Потому и статья такая:начал&quot;во здравие&quot; ,а окончил&quot;за упокой&quot;нынешнему герою.Потому и не удивительно,что &quot;наш&quot;автор так закончил статью
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1 час.

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