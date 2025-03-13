Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • tsan tsan
    Евгений, вы идиот или мелкий хохляцкий провокатор.  Хотя бы мельком надо ознакомиться с документами о создании СНГ и ...Силовики наведали...
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Добро и Зло. Правда

Добро и Зло. Правда

Все европейские (и западные в целом) демократы и гуманисты более десяти лет рассказывали нам, какой ужасный диктатор Асад и как он должен уйти для торжества демократии.

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