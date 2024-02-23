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  • Воробей
    Это Вы представили взгляд с точки зрения атеиста. И это - замечательно! А если посмотреть с точки зрения теиста, то Т...Коллективный гитл...
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Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТОMCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).

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Комментарии
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Вера Говоркова
Зачем нам такой мир, в котором нет России.
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Умный товарищ!Бредишь во сне? А Вы проснитесь и подумайте реально. Представьте себе, что Вы не только миллиардер. но и реальный хозяин этой планеты под названием Земля. У Вас есть все, ну абсолютно все, в том числе самое сладкое, это власть над самой большой частью населения Земли. И вот отсюда вопрос. А надо ли Вам развязывать термоядерную войну на этой планете? С какой целью? И любой миллиардер скажет Вам правду, нет не коем случае. Тысячу раз нет! Тогда для чего эти люди, пускают такие слухи, мол в случае чего:&quot;Мир в труху&quot;. Да понятно для чего, чтобы население планеты тряслось от страха от такой перспективы. Тряслось от этого блефа и было очень поддатливым и пришло в полное подчинение к хозяевам мира сего.Ну это примерно так же, как в том советском фильме &quot;Кин-Дза-За&quot;.Все не просто, а очень просто. Так что, спите спокойно дорогой товарищ! И я на все сто процентов уверена, что мы умрем на этой планете своей естественной смертью, а не от какого-то Армагедона.
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11 час.
В
Воробей
Это Вы представили взгляд с точки зрения атеиста. И это - замечательно! А если посмотреть с точки зрения теиста, то Творец определённо имел исходно Цель, ради возможности достижения которой наш мир и был Им задуман. И с тех пор генерируется, как непрерывный процесс.  И, чисто теоретически, если к определённому назначенному времени Цель будет достигнута лишь  в НЕГАТИВНОМ варианте, то вполне может появится основание для того, чтобы вынести вердикт: &quot;дерево оказалось бесплодным&quot;. А что там было сказано про &quot;бесплодную смоковницу&quot;? С этой точки зрения судьба мира зависит от того, как отдельные индивидуумы, наделённые большим &quot;талантом&quot;, им распорядятся. Понятно, что подавляющее большинство из людей с &quot;талантом&quot; его просто &quot;закапывают в землю&quot;. Если ни один из этого меньшинства людей не сможет &quot;пустить талант в рост&quot;, просто потому, что не найдёт себе должной мотивации для этого, то всё может закончится соответственно - Спасителя не будет.
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2 час.

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