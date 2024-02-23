MCNR: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТОMCNR: 91% россиян выступил за применение ядерного оружия Подавляющее большинство (91%) россиян однозначно выступают за применение ядерного оружия в случае агрессии противника — такие данные обнародовали социологи в ходе ежегодной телеконференции "Военные вызовы в условиях новой реальности" (рассылка "Military challenges in a new reality", она же MCNR).
Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО
Комментарии
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Вера Говоркова
Зачем нам такой мир, в котором нет России.
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Умный товарищ!Бредишь во сне? А Вы проснитесь и подумайте реально. Представьте себе, что Вы не только миллиардер. но и реальный хозяин этой планеты под названием Земля. У Вас есть все, ну абсолютно все, в том числе самое сладкое, это власть над самой большой частью населения Земли. И вот отсюда вопрос. А надо ли Вам развязывать термоядерную войну на этой планете? С какой целью? И любой миллиардер скажет Вам правду, нет не коем случае. Тысячу раз нет! Тогда для чего эти люди, пускают такие слухи, мол в случае чего:"Мир в труху". Да понятно для чего, чтобы население планеты тряслось от страха от такой перспективы. Тряслось от этого блефа и было очень поддатливым и пришло в полное подчинение к хозяевам мира сего.Ну это примерно так же, как в том советском фильме "Кин-Дза-За".Все не просто, а очень просто. Так что, спите спокойно дорогой товарищ! И я на все сто процентов уверена, что мы умрем на этой планете своей естественной смертью, а не от какого-то Армагедона.
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11 час.
В
Воробей
Это Вы представили взгляд с точки зрения атеиста. И это - замечательно! А если посмотреть с точки зрения теиста, то Творец определённо имел исходно Цель, ради возможности достижения которой наш мир и был Им задуман. И с тех пор генерируется, как непрерывный процесс. И, чисто теоретически, если к определённому назначенному времени Цель будет достигнута лишь в НЕГАТИВНОМ варианте, то вполне может появится основание для того, чтобы вынести вердикт: "дерево оказалось бесплодным". А что там было сказано про "бесплодную смоковницу"? С этой точки зрения судьба мира зависит от того, как отдельные индивидуумы, наделённые большим "талантом", им распорядятся. Понятно, что подавляющее большинство из людей с "талантом" его просто "закапывают в землю". Если ни один из этого меньшинства людей не сможет "пустить талант в рост", просто потому, что не найдёт себе должной мотивации для этого, то всё может закончится соответственно - Спасителя не будет.
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2 час.
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