Коллективный гитлер доигрался: 91% россиян требуют "мир в труху" в случае столкновения с НАТО

ЛК

Любовь Кузьмина

Умный товарищ!Бредишь во сне? А Вы проснитесь и подумайте реально. Представьте себе, что Вы не только миллиардер. но и реальный хозяин этой планеты под названием Земля. У Вас есть все, ну абсолютно все, в том числе самое сладкое, это власть над самой большой частью населения Земли. И вот отсюда вопрос. А надо ли Вам развязывать термоядерную войну на этой планете? С какой целью? И любой миллиардер скажет Вам правду, нет не коем случае. Тысячу раз нет! Тогда для чего эти люди, пускают такие слухи, мол в случае чего:"Мир в труху". Да понятно для чего, чтобы население планеты тряслось от страха от такой перспективы. Тряслось от этого блефа и было очень поддатливым и пришло в полное подчинение к хозяевам мира сего.Ну это примерно так же, как в том советском фильме "Кин-Дза-За".Все не просто, а очень просто. Так что, спите спокойно дорогой товарищ! И я на все сто процентов уверена, что мы умрем на этой планете своей естественной смертью, а не от какого-то Армагедона.