Три человека пострадали в ДТП с легковыми автомобилями в Хабаровском крае

Хабаровские полицейские устанавливают причины дорожно-транспортной аварии стремя пострадавшими, которая случилась днем 20 октября в Нанайском районе на 16 километре трассы А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску- на-Амуре» .
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