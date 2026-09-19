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Финский военкор призвал Киев отказаться от претензий на Крым после личного визита на полуостров

Финский военкор призвал Киев отказаться от претензий на Крым после личного визита на полуостров

Представитель финской общественности и военкор Кости Хейсканен в беседе с журналистами РИА Новости поделился впечатлениями от поездки в Крым.

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