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Ученые не стали скрывать, что железо из красного мяса угрожает диабетом второго типа

Ученые не стали скрывать, что железо из красного мяса угрожает диабетом второго типа

Ученые уверяют, что железо из красного мяса повышает риск диабета второго типаАмериканские ученые в ходе исследования установили взаимосвязь между употреблением железа животного происхождения и высоким риском развития диабета второго типа.

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