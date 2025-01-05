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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Ливерпуля» и «МЮ» состоится, несмотря на снегопад. Проведение игры признали безопасным

Ранее стало известно, что игру 20-го тура АПЛ могут отменить из-за снега. После совещания о безопасности проведения игры оба клуба объявили, что матч пройдет как запланировано.

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