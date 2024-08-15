Ольга Зайцева и Антон Шкаплеров ответили на вопросы молодежи Северо-Западного округа столицы

От примера до кругозора: Ольга Зайцева и Антон Шкаплеров рассказали о том, как стать профессионалами В парке «Северное Тушино» прошла встреча активной молодежи Северо-Западного округа столицы с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Ольгой Зайцевой и летчиком-космонавтом, Героем России Антоном Шкаплеровым.