Ольга Зайцева и Антон Шкаплеров ответили на вопросы молодежи Северо-Западного округа столицы

От примера до кругозора: Ольга Зайцева и Антон Шкаплеров рассказали о том, как стать профессионалами В парке «Северное Тушино» прошла встреча активной молодежи Северо-Западного округа столицы с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Ольгой Зайцевой и летчиком-космонавтом, Героем России Антоном Шкаплеровым.
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