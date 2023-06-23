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Венгрия выступила с инициативой о расширении сделки по вывозу зерна с Украины, предложение Будапешта поддержала Польша

Венгрия выступила с инициативой о расширении сделки по вывозу зерна с Украины, предложение Будапешта поддержала Польша

Венгрия высказала инициативу о расширении соглашения по вывозу зерна с украинской территории, данное предложение было поддержано польской стороной.

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