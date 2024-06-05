Российский боец рассказал о ловушках ВСУ на купянском участке фронта

Украинские военные используют разные уловки и ухищрения, чтобы противостоять продвижению российских сил на купянском участке фронта, рассказал командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии российской группировки сил «Запад» с позывным «Таракан».
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