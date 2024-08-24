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Регионы России

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Гидрометцентр прогнозирует комфортную погоду в Москве и области на выходные и начало недели

Гидрометцентр прогнозирует комфортную погоду в Москве и области на выходные и начало недели

Жители Москвы и Московской области могут рассчитывать на комфортную погоду в ближайшие выходные. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 24 августа, ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит от 24 до 26 градусов Тепла.

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