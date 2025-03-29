Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва

М

ММ

" Кроме оклада еще и премии были, почему вы умалчиваеие об этом?" Итак, закончивший вуз специалист. На руки я получал 50 рублей аванс, 56 окончаловка и раз в 3 месяца наука 145 рублей. К слову, на 5 курсе я получал на руки 195 рублей, ибо и стипендия была повышенная и подрабатывал. А программа в СССР стоила ровно столько, сколько стоила бумага, на которой ее напечатали!. И авторских прав и патентов на программы не давали. К слову, прямо в этом году у меня ТРИ свидетельства о регистрации программного продукта, что эквивалентно публикации федерального уровня.