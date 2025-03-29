Опять пишу об этом, потому что на работе недавно обсуждали именно этот вопрос. Коллега вспомнила о том, как ее родители когда-то получили квартиру, и как это хорошо, что сейчас уже ее внуки в ней живут.
Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва
Комментарии
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Семен Демин
Послевоенный СССР - это золотой век России, большой России. Тогда люди жили, сейчас - выживают. Сейчас войны, взаимная ненависть, алчность, человеческого не осталось. Медицины нет, образования нет, социальной защиты нет.
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12 час.
М
ММ
" Кроме оклада еще и премии были, почему вы умалчиваеие об этом?" Итак, закончивший вуз специалист. На руки я получал 50 рублей аванс, 56 окончаловка и раз в 3 месяца наука 145 рублей. К слову, на 5 курсе я получал на руки 195 рублей, ибо и стипендия была повышенная и подрабатывал. А программа в СССР стоила ровно столько, сколько стоила бумага, на которой ее напечатали!. И авторских прав и патентов на программы не давали. К слову, прямо в этом году у меня ТРИ свидетельства о регистрации программного продукта, что эквивалентно публикации федерального уровня.
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6 час.
Татьяна Пономарева
Жилось лучше, чем сейчас. Не смотря ни на что. Потому что была уверенность в завтрашнем дне. И были честь, совесть, душевность, забота о ближнем. Сейчас одни деньги.
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6 час.
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