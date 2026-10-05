Израильский футболист плюнул в тренера сборной Ирландии во время матча Лиги наций

Накануне сборные Ирландии и Израиля сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА. По информации The Irish Times, один из израильских футболистов плюнул в тренере по физической подготовке Дэмиене Дойле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свищёв: официальн...
- ВК Politico: Европа ...
- Politico: жёны по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым