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Руди Гобер забросил без сопротивления при «+8» на последних секундах матча в Солт-Лейк-Сити

Руди Гобер забросил без сопротивления при «+8» на последних секундах матча в Солт-Лейк-Сити

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер забросил без сопротивления при «+8» на последних секундах матча против своей бывшей команды «Юты» в Солт-Лейк-Сити.

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