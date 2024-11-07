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Названы 3 страны НАТО, потребовавшие расследовать нарушения на выборах в Грузии

Названы 3 страны НАТО, потребовавшие расследовать нарушения на выборах в Грузии

Франция, ФРГ и Польша призвали расследовать нарушения на грузинских выборахВ конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая "Грузинская мечта" набрала 54,08%.

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