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«Мусорки ужасно источают смрад»: жители Буйнакска допустили, что люди отравились из-за попадания в воду разложившегося мусора

«Мусорки ужасно источают смрад»: жители Буйнакска допустили, что люди отравились из-за попадания в воду разложившегося мусора

Горожане жалуются, что эта проблема носит системный характер, и надеются, что местные власти скоро займутся ее решениемВ Буйнакске, где произошло массовое отравление водой, люди жалуются на мусорный коллапс.

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