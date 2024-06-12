«Мусорки ужасно источают смрад»: жители Буйнакска допустили, что люди отравились из-за попадания в воду разложившегося мусора

Горожане жалуются, что эта проблема носит системный характер, и надеются, что местные власти скоро займутся ее решениемВ Буйнакске, где произошло массовое отравление водой, люди жалуются на мусорный коллапс.
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