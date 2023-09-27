Почему я не могу как все нормальные люди? Этот вопрос вызывает у психолога Дарьи Семеновой горечь и опасение — сейчас собеседник достанет линейку собственных завышенных ожиданий, и начнется насилие над собой.
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