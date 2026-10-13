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Крымская газета

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В Красногвардейском районе 13 октября обесточены 26 населённых пунктов

В Красногвардейском районе 13 октября обесточены 26 населённых пунктов

13 октября с 11:00 до 17:00 не будет света в ряде населенных пунктов Красногвардейского района. Об этом сообщил глава района Василий Грабован.

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