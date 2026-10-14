Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг распространенное мнение о том, что смартфоны вызывают рак. Об этом сообщил он сообщил «Ленте.
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Медицина начинает свою работу когда в организме начинается пожар. Здоровье это правильный обмен информации, правильный обмен энергии и правильный обмен веществ.Любое заболевание начинается с не правильного образа жизни, который нарушает информацию Жизни, энергию и обмена веществ. Основным внутренним фактором онкологии является кислородное голодание клеток, из за чего происходит процесс мутационный размножении клеток. А любое электромагнитное излучение отрицательно влияет на информационную составляющую Жизни, значить есть прямая зависимость электромагнитных излучений и рака.Автор понятие не имеет о триаде жизни: информации, энергии и вещества.