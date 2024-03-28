В центральный аппарат СК России будет представлена информация о расследовании посягательства на жизнь сотрудника полиции в Воронежской области

Следственными органами СК России по Воронежской области сообщалось о возбуждении уголовного дела, последующем предъявлении обвинения 25-летнему мужчине и его аресте в связи с совершением им преступления, предусмотренного ст.
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