SuperJob выявил связи дохода и хаоса на рабочем месте

Исследование SuperJob показало, что русские с доходом свыше 150 тыс. рублей склонны к творческому беспорядку на рабочем месте, в то время как граждане с заработком до 99 999 рублей чаще стремятся к порядку.
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