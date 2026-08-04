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Царьград

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SuperJob выявил связи дохода и хаоса на рабочем месте

SuperJob выявил связи дохода и хаоса на рабочем месте

Исследование SuperJob показало, что русские с доходом свыше 150 тыс. рублей склонны к творческому беспорядку на рабочем месте, в то время как граждане с заработком до 99 999 рублей чаще стремятся к порядку.

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