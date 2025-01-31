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Конкурс новогодних украшений ´Необычайные новогодние фантазии´.

Конкурс новогодних украшений ´Необычайные новогодние фантазии´.

С целью создания творческой атмосферы в канун Новогодних праздников, вовлечения работников учреждений дошкольного образования, воспитанников и их законных представителей в совместный творческий процесс, отделом по образованию администрации Первомайского района г.

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