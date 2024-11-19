Европейские рынки завершили торги в красной зоне

Европейские фондовые индексы закрылись снижением в понедельник. Инвесторы сконцентрировали свое внимание на предстоящих экономических данных, в частности, на инфляции в регионе, и на отчете о прибылях компании Nvidia.
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