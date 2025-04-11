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Астраханская область: противостояние графику сброса воды с Волжской ГЭС в условиях экстремального года

Астраханская область: противостояние графику сброса воды с Волжской ГЭС в условиях экстремального года

Астраханская область: противостояние графику сброса воды с Волжской ГЭС в условиях экстремального года Юлия ЧелкановаАстраханская область сталкивается с серьезными вызовами из-за графика сброса воды с Волжской ГЭС в условиях экстремального года, что вызывает опасения среди местных жителей и властей относительно предстоящего половодья и его потенциальных последствий для экосистемы и сельского хозяйства региона.

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