Политика как он...
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Политика как она есть

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Писториус: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП чрезмерно для ФРГ

Писториус: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП чрезмерно для ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel не поддержал требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП, объяснив это слишком высоким для Германии показателем.

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