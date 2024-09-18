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ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской исламистской ячейки на территории Татарстана, которая занималась распространением в РФ террористической идеологии и вербовкой, сообщил в среду, 18 сентября, Центр общественных связей ведомства.

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