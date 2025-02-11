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В порту Тамань автоматизировали выдачу средств индивидуальной защиты с помощью современных технологий

В порту Тамань автоматизировали выдачу средств индивидуальной защиты с помощью современных технологий

В порту Тамань автоматизировали выдачу средств индивидуальной защиты с помощью современных технологийСотрудников одной из компаний в порту Тамань обеспечили современной техникой, выдающей средства индивидуальной защиты (СИЗ).

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