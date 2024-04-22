ОДК обсудила с руководителями отраслевых передовых инженерных школ направления развития

Фото: Виктор Молодцов На площадке рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации прошло обсуждение фронтирных задач подготовки высококвалифицированных специалистов с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Новосибирска, Самары и Омска.
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