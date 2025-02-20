Внимание! Ограничение движения ! ❗️❗️❗️ Сегодня с 10.00 до 12.00 в с. Лог Иловлинского района федеральная трасса будет перекрыта в обе стороны.
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Внимание! Ограничение движения ! ❗️❗️❗️ Сегодня с 10.00 до 12.00 в с. Лог Иловлинского района федеральная трасса будет перекрыта в обе стороны.